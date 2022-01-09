وفاة الإعلامي المصري وائل الأبراشي بسبب مضاعفات فيروس كورونا

توفي الأحد، الإعلامي المصري وائل الأبراشي عن عمر ناهز الـ 59 عاما، جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا قبل أكثر من عام.

ونعاه نجل شقيقه حسن الأبراشي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بقوله “إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله.. عمي الإعلامي وائل الأبراشي في ذمة الله أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

وكان الأبراشي، قد أصيب بفيروس كورونا في ديسمبر من العام 2020، مما سبب مضاعفات أثرت على رئته وسببت له ضيقا في التنفس، وهو ما غيبه عن التلفزيون.

ونعى الأبراشي، عدد من الإعلاميين المصريين منهم يوسف الحسيني، ورامي رضوان، ولبنى عسل، ومحمد مصطفى شردي، ولميس الحديدي.

وكان الأبراشي، قد بدأ حياته المهنية بمؤسسة روز اليوسف، ثم قدم برنامجي الحقيقة، والعاشرة مساء على شاشة قناة دريم، ومن ثم قدم برنامج التاسعة عبر التلفزيون المصري.

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