شركة HyperX تطلق أول ذراع تحكم مخصصة لهواتف أندرويد

كشفت شركة HyperX خلال مشاركتها بمعرض CES 2022 عن أول ذراع تحكم مخصصة لهواتف أندرويد.

وأطلقت الشركة الرائدة في مجال صناعة الإكسسوارات والأجهزة الطرفية على الذراع الجديدة اسم HyperX Clutch.

وستأتي ذراع التحكم الجديدة بقبضة قابلة للتوسيع تتيح المجال للمستخدم لملائمة هاتفه بعرض 86 مم.

وتتميز هذه الذراع بإمكانية فصل المقبض عند عدم الحاجة إليه، بسبب قابليتها للاستخدام كوحدة تحكم لألعاب الكمبيوتر، وبدعمها الواي فاي والبلوتوث.

وستحتوي ذراع HyperX Clutch على بطارية قوية تجعلها تعمل لمدة 19 ساعة متواصلة بالشحنة الواحدة.

يذكر أنّ HyperX ستطلق ذراع التحكم الجديدة ففي الأسواق العالمية خلال مارس القادم بسعر 50 دولار أمريكي.

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