شركة Fossil الأمريكية تطلق ساعة ذكية بمواصفات مميزة

رفعت شركة Fossil الأمريكية النقاب عن ساعة ذكية مميزة تنتمي للجيل السادس أطلقت عليها Skagen Flaster Gen6.

وستعمل الساعة الجديدة بمعالج Snapdragon Wear 4100، ونظام تشغيل Wear OS.

وزودت الشركة الأمريكية هذه الساعة بشاشة مقاس 1.28 بوصة ودقة عرض 416*416 بيكسل.

وستأتي الساعة بقطر 42 مم، وسمك 11.5 ملم، وبذاكرة داخلية بسعة 8 غيغا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 1 غيغا بايت.

وتتميز الساعة الجديدة بقدرتها على مقاومة الماء والغبار وفق معيار ATM5، وبدعمها تقنية NFC، وتقنية Bluetooth 5.0 Low energy، وباحتوائها على بطارية قوية تجعلها تعمل لعدّة أيام، وعلى مستشعرات لقياس معدل ضربات القلب ونسبة الأوكسجين في الدم.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستوفر الساعة الجديدة بألوان الذهبي، الأسود، والفضي، وستطلقها في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 295 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية