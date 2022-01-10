تم التأكيد على جميع مواصفات الشاشة في هاتف iQOO 9 Pro

شركة iQOO هي عبارة عن علامة تجارية فرعية تابعة لشركة فيفو – Vivo تضع كامل تركيزها على هواتف الفئة المتوسطة والاقتصادية، ولكن يبدو أن الشركة لديها خطط جديدة من أجل سوق الهواتف الذكية الرائدة.

حيث أكدت الشركة بالفعل على أنها تعتزم الإعلان عن سلسلة هواتفها الرائدة التالية يوم 5 يناير في موطنها الرئيسي، الصين. سلسلة iQOO 9 تتألف من هاتفين ذكيين جديدين وهما iQOO 9 وإصدار أخر مميز باسم iQOO 9 Pro.

مؤخراً قامت العلامة التجارية بنشر صورة دعائية جديدة لهاتف iQOO 9 Pro والتي أكدت على أن الهاتف يحتوي على شاشة منحنية عبارة عن لوحة عرض Samsung E5 AMOLED بتقنية LTPO ودقتها 2K مع توفير الدعم لمرئيات ألوان 10 بت ومعدل سطوع بلغت ذروته 1500 نقطة ضوئية مع معدل تحديث متغير من 1Hz وحتى 120Hz ومعدل أخذ العينات باللمس بسرعة 1000Hz.

من خلال هذه المواصفات يبدو أننا أمام “وحش كاسر” في ألعاب الهواتف الذكية، خاصة وأنه تم التأكيد على أن سلسلة iQOO 9 ستأتي مدعومة بمعالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 1.

سيأتي هاتف iQOO 9 Pro بمستشعر لبصمات الأصابع ثلاثي الأبعاد يعمل بالموجات فوق الصوتية بمساحة تبلغ 578 مم² لكي يعمل بشكل أفضل وباستجابة أسرع من الماسح الضوئي التقليدي.

ولكن سيأتي الإصدار القياسي iQOO 9 بشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz دقتها +FHD ولكنه سيفتقر لمستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية وربما يكتفي بالماسح الضوئي العادي.

كانت قد أكدت الشركة على احتواء iQOO 9 Pro على بطارية مزدوجة الخلية سعتها 4700 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 120 واط والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 واط. سيأتي الهاتف مع شاحن مُرفق في العلبة يزم 35 جرام فقط بقوة 120 واط.

أكدت الشركة سابقاً على أن الهاتفين سيأتيان مدعومان بشريحة Snapdragon 8 Gen 1 مقترنة بذاكرة وصول عشوائية بسعة تصل إلى 12 جيجابايت من النوع LPDDR5 وذاكرة تخزين من النوع UFS 3.1.

ومن أجل تبديد درجات الحرارة المرتفعة، سيحتوي هاتف iQOO 9 Pro على نظام تبديد الحرارة ثلاثي الأبعاد عبر لوحة 3629 مم² من VC. هذا هو كل شيء حتى الآن، ومن المتوقع أن نحصل على مزيداً من التفاصيل حول كل من iQOO 9 و iQOO 9 Pro خلال الأيام القادمة.