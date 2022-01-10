OnePlus 10 Pro – الرئيس التنفيذي يؤكد على مواصفات الهاتف قبل الإعلان الرسمي!

أكد الرئيس التنفيذي لشركة ون بلس – OnePlus السيد Pete Lau على مواصفات هاتف OnePlus 10 Pro والمتوقع أن يتم إطلاقه بشكل رسمي يوم 11 يناير القادم في موطن الشركة الرئيسي، الصين.

كانت قد طرحت الشركة مجموعة من الصور للهاتف مؤخراً، ولكن اليوم لدينا تأكيد من Pete Lau على مواصفات الهاتف بشكل رسمي. الرئيس التنفيذي لم يخوض في التفاصيل الخاصة بالهاتف، ولكنه كشف عن أبرز وأهم مواصفات الهاتف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بادئ ذي بدء، دعونا نؤكد على شيء واحد وهو أن الشائعات السابقة كانت بالفعل صحيحة. سيتم تشغيل هاتف OnePlus 10 Pro بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 1 وهذا بالفعل ما ورد في الشائعات وتم تأكيده سابقاً من قبل الرئيس التنفيذي أيضاً بعد الكشف عن المعالج من قِبل شركة كوالكم.

الأكثر أهمية وهو أن الهاتف سيحتوي على الجيل الجديد من لوحة عرض LTPO 2.0 التي توفر معدل تحديث ديناميكي بسرعة 120Hz.

لم يتم التأكيد على حجم أو قياس الشاشة بعد، ولكن جميع التسريبات تؤكد على احتواء الهاتف على شاشة منحنية وليست مسطحة وستأتي بحجم 6.7 بوصة.

سيحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي من النوع LPDDR5 وذاكرة تخزينية من النوع UFS 3.1 وسيأتي الهاتف بمكبرات صوت ستريو أحدهما بالأسفل والأخر بالأمام.

سيستمد هاتف OnePlus 10 Pro طاقته من بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم تقنية الشحن السريع بمعيار SuperVOOC بقدرة 80 وات وستدعم الشحن اللاسلكي بمعيار AirVOOC بقدرة 50 وات، وسيتم توفير الدعم للشحن اللاسلكي العكسي.

سيأتي الهاتف بقدرات تصوير غير مسبوقة من خلال وحدة تصوير خلفية ثلاثية وكاميرا واحدة في الأمام. الكاميرات الخلفية الثلاث ستكون عبارة عن 48 + 50 + 8 ميجابكسل.

ستكون العدسة صاحبة دقة 48 ميجابكسل هي العدسة الأساسية، في حين أن العدسة الثانية صاحبة دقة 50 ميجابكسل ستكون عدسة فائقة الاتساع بقدرات تصوير ماكرو، ولسنا متأكدين حتى الآن من ماهية العدسة صاحبة دقة 8 ميجابكسل.

تم تطوير الكاميرات بالتعاون مع شركة Hasselblad وستوفر الكاميرا دعم Dual OIS وستأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل. وسيتم تشغيل الهاتف بواجهة OxygenOS 12 المستندة على أندرويد 12.