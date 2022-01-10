وفاة مقدم البرامج والكوميديان الأميركي بوب ساغيت عن 65 عامًا

توفي الممثل الكوميدي ومقدم البرامج وبطل مسلسل “فل هاوس” ومقدم البرنامج الأميركي الشهير “America’s Funniest Home Videos”، بوب ساغيت عن عمر يناهز 65 عاما.

وأعلنت السلطات في مقاطعة أورانج في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية عن العثور على الممثل الكوميدي الأميركي، بوب ساغيت، متوفى في غرفة فندق بالمقاطعة.

وقالت تغريدة للسلطات الأمنية إنهم “تسلموا بلاغات عن رجل في أحد الغرف، لا يستجيب للنداءات المتكررة”، مضيفةً أن الرجل هو “بوب ساغيت” وأنه “كان قد فارق الحياة لحظة وصول الشرطة، وأنه لا وجود لعلامة على اعتداء أو تعاطي مخدرات في المكان”.

تجدر الإشارة إلى أنه لــــ”ساغيت” العديد من الأعمال الفنية والإعلامية من أبرزها دور الأب الأرمل داني تانر في “فول هاوس”من 1987 إلى 1995 وأيضاً في جزء ثان بعنوان “فولر هاوس” من 2016 إلى 2020م كما قدم ساجيت أيضاً برنامج “أكثر المقاطع المنزلية المصورة إضحاكاً في الولايات المتحدة منذ 1989 إلى 1997.

يشار إلى أن الفقيد كان يجري جولة كوميدية في فلوريدا ونشر دعوة لحضور عروضه، السبت، وفيها يظهر أنه أقام عرضًا كوميديا في اليوم ذاته وأبدى تقديره للجمهور، وفقاً لآخر تغريداته على حسابه في تويتر.

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