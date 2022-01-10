أحمد عز يكشف أسباب ابتعاده عن السوشال ميديا

أكد الفنان المصري أحمد عز عدم امتلاكه لأي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال على هامش حضوره العرض الافتتاحي لفيلمه الجريمة، إنه يحترم الأشخاص الموجودين على مواقع التواصل الاجتماعي لكنّه لا يرغب بالتواجد عليها.

وبرر الأمر أنّه شخصية تُحب العمل بصمت وبدون أن تتحدث عن أعمالها، وقال إنه متأكد من أنّ العمل الناجح يصل للناس بدون الترويج له، وأشار إلى أنّ اهتمامه يقتصر على العمل فقط.

وتحدث الفنان المصري عن فيلمه الجديد الجريمة، وقال إن الدور الذي لعبه في الفيلم جديد بالنسبة له، وإنه لم يُقدّم أدواراً مشابهة له خلال مسيرته، وهذا ما حفّزه لأدائه، وقال إن الشخصية كانت صعبة وبذل جهداً كبيراً لتأديتها.

يُذكر أنّ فيلم الجريمة الذي يُعرض حالياً في دور السينما المصرية يتناول قصة حدثت في سبعينيات القرن الماضي، حيث يلعب أحمد عز دور شخص يعاني من الهلوسة يدخل أحد المستشفيات قبل أن يهرب منها ويبدأ بارتكاب جرائم لأصحاب النفوذ، الأمر الذي يُدخله في صراعات عديدة.

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