بالفيديو.. قطار يصطدم بطائرة صغيرة.. ومعجزة تُنقذ الطيار

نجا طيار أمريكي من الموت المُحتّم بعدما سقطت طيارته على سكة الحديد، قبل لحظات من مرور القطار.

حيث سقطت الطائرة على سكة الحديد بعد لحظات من إقلاعها من حي باكويما في منطقة حيوية، وقبل لحظات من وصول القطار.

وأظهرت مقاطع الفيديو الملتقطة قيام رجال الشرطة بسحب الطيار من داخل الطائرة، قبل لحظات من وصول القطار الذي اصطدم بالطائرة وحطمها.

وقالت الشرطة الأمريكية إن الطيار كان محظوظاً للغاية، وأكدت نقله للمستشفى لكي يتلقى العلاج من الجروح البسيطة والكدمات التي أصيب بها جراء الحادث، وأشارت إلى أنّ الحادث لم يتسبب بأي إصابة بين ركاب القطار.

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