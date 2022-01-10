اختصاصي تغذية يؤكد: التمر يمنع تطور الأمراض المزمنة

أكدّ اختصاصي التغذية “جيوتي خانيجوه” وجود فوائد عديدة للتمر، وقال إن تناول التمر باستمرار يمنع من تطور بعض الأمراض المزمنة كالسكري، الزهايمر، أمراض القلب، والسرطان.

وبرّر “خانيجوه” الأمر باحتواء التمر على عناصر غذائية مفيدة كالألياف الغنية بمضادات الأكسدة المقاومة للأمراض كالفلافونيد، الكاروتينات، وحمض الفينول، بالإضافة لاحتوائه على المعادن كالمغنيسيوم والبوتاسيوم.

وقال اختصاصي التغذية التابع لمستشفى ماكس في نيودلهي إن التمر مفيد في تقليل علامات الالتهاب، ويقلل فرص الإصابة بالزهايمر، بالإضافة لدوره في الوقاية من هشاشة العظام.

وأكد جيوتي خانيجوه قدرة التمر على علاج نزلات البرد، والسعال، وسيلان الأنف لاحتوائه على كميات جيدة من الفيتامين سي.

ودعا المختص الهندي إلى تناول التمر يوميًا في الصباح مع كوب حليب للاستفادة من فوائده العظيمة.

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