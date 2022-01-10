15 عاماً مضت على إعلان ستيف جوبز عن أول ايفون !

اليوم هو الذكرى السنوية الخامسة عشر لإعلان ستيف جوبز عن الايفون الأصلي في معرض Macworld Expo في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، ليشكل ذلك اليوم حدثاً فارقاً في تاريخ التقنية وليصبح العالم بعده مختلفاً عما كان قبله.

الايفون الأصلي بإصداره الأول كان جهازاً ثورياً رغم صغر حجمه بشاشة 3.5 إنش من نوع LCD قابلة للمس بدون لوحة مفاتيح ولكن مع زر Home التقليدي أسفل الشاشة مع معالج من صناعة سامسونج وكاميرا خلفية بدقة 2 ميجابكسل.

وقتها كانت الهواتف المحمولة ذات مساحة شاشة محدودة ولوحة مفاتيح ذات أزرار وتطبيقات ومزايا محدودة.

وقتها صرح ستيف جوبز أن ابل “أعادت اختراع الهاتف” وأضاف أيضاً أن “الايفون عبارة عن ثلاثة أجهزة في جهاز واحد: ايبود بشاشة لمس، هاتف، جهاز للاتصال بالإنترنت”.

منذ ذلك الحين غيرت معظم شركات إنتاج الهواتف المحمولة سياستها وتصميماتها لمحاولة محاكاة جهاز الايفون وكانت سامسونج الأسرع في ذلك مع سلسلة Samsung Galaxy.

لاحقاً قامت ابل بتطوير الايفون عاماً بعد عام وإصداراً بعد إصدار ليدعم شبكات الجيل الثالث ثم الرابع ثم الخامس ومستشعر البصمات ولاحقاً تقنية التعرف على الوجه وتطوير مستمر في الكاميرا وأنظمة معالجة الصور مدفوعة بقدرات كبيرة لسلسلة معالجات ابل A.

الآن وبعد مرور 15 عاماً لا تزال ابل متربعة عرش صناعة الهواتف الذكية كأكبرها تحقيقاً للعائدات والأرباح بفضل هواتف الايفون كعامل رئيسي وذلك راجع بشكل رئيسي للتكامل الكبير بين عتاد الجهاز ونظام التشغيل بشكل لا مثيل له.

مع نهاية العام الجاري سنشهد إطلاق هواتف ايفون 14 مع تصميم جديد يحتوي على ثقب للكاميرا وتحسينات في شبكات الجيل الخامس 5G ومعالج A16 وغير ذلك.

خلال الـ 15 عاماً الماضية، أي هواتف الايفون امتلكتها وأثارت إعجابك؟