اللاعب رقم 1 بلعبة الحبار ينال جائزة أفضل ممثل مساعد

شهد حفل توزيع جوائز غولدن كلوب فوز الممثل الكوري الجنوبي “أو يونج سو” بجائزة أفضل ممثل مساعد، عن دوره في المسلسل الكوري الشهير لعبة الحبار، ليكون أول ممثل كوري جنوبي ينال هذه الجائزة.

ولعب الممثل البالغ من العمر 77 عاماً دور اللاعب رقم واحد في المسلسل، والذي كان المنظم الأساسي لهذه اللعبة المميتة التي تشهد وفاة 454 شخصاً، وفوز شخص واحد بجائزة مالية بقيمة 37.9 مليار دولار أمريكي.

وعبّر الممثل الكوري الجنوبي عن سعادته بهذه الجائزة، وشكر الأشخاص الذين أحبوا المسلسل، وقال إنّ هذا الفوز جعله يشعر بأنّه شخص جيد لأول مرة في حياته، وتمنى حياة سعيدة للجميع.

يُذكر أنّ مسلسل لعبة الحبار حقق نجاحاً كبيراً، وحطم جميع الأرقام القياسية بعدد المشاهدات على نتفليكس.

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