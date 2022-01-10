سيتم إطلاق هاتف Galaxy S21 FE بمعالج Exynos 2100 في بعض الدول!

لقد تم إطلاق هاتف Galaxy S21 FE بالفعل، وتماماً مثلما أفادت العديد من التقارير قبل الإطلاق، سيكون هناك متغير من الهاتف بمعالج سامسونج الخاص Exynos 2100 SoC.

أثناء الإطلاق لم نرى سوى متغير واحد فقط وهو Snapdragon 888 SoC ولكن بناءً على التقارير الأخيرة، فهناك متغير أخر من الهاتف بمعالج Exynos 2100 SoC سيتم إطلاقه في بعض المناطق الأخرى.

أعلنت شركة سامسونج عن الهاتف يوم 3 يناير الماضي ولكنها لم تذكر أي تفاصيل حول متغير Galaxy S21 FE الذي يحتوي على معالجها الخاص، مما جعلنا نعتقد أنه لا يوجد سوى إصدار واحد فقط من الهاتف والذي يحتوي على معالج Snapdragon 888 SoC.

ولكن بناءً على قائمة منتجات Harvey Norman في أستراليا، فهناك بالفعل طراز أخر من الهاتف بمعالج Exynos 2100 SoC. الغريب في الأمر، أن سامسونج لم تؤكد على أي شيء بنفسها بشكل رسمي.

ولكن الأمر طبيعي جداً نظراً لأن الشركة ليست مُضطرة على الحديث عن شرائح المعالجة المستخدمة بالهاتف أثناء الكشف الرسمي عن المنتج، ويبدو أن هذا هو ما حدث بالفعل.

بالتأكيد كنا نتمنى لو قدمت لنا الشركة الكورية الجنوبية أي تفاصيل إضافية أو تأكيد حول هذا الأمر بنفسها، على سبيل المثال أن تذكر لنا ما هي الأسواق التي ستحصل على متغير Snapdragon 888 SoC وما هي الأسواق التي ستحصل على متغير Exynos 2100 SoC.

ولكن للأسف الشديد، يبدو أننا نعلق آمالنا على ما تحمله الرياح، فمن المحتمل بنسبة 99% الا تتحدث سامسونج بخصوص هذا الأمر، وسنضطر على اكتشاف الأسواق التي ستتلقى كلتا الشريحتين بشكل يدوي.

كان من المفترض أن يتم إطلاق هاتف Galaxy S21 FE في شهر أغسطس الماضي، ولكن هذا لم يحدث نتيجة أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي تتعرض لها الصناعة منذ جائحة فيروس كورونا. ولكن أخيرا، وبعد عدة تأجيلات، تم إطلاق الهاتف منذ عدة أيام قليلة فقط.

الهاتف يأتي بنفس المواصفات التي توقعناها بالضبط، فهو شبيه إلى حد كبير من حيث المواصفات من الإصدار القياسي في سلسلة Galaxy S21 ولكنه في نفس الوقت بنفس شكل ومظهر الهاتف.

يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz قياس 6.4 بوصة دقتها +FHD ومن الداخل يحتوي على أي من شرائح المعالجة التي كنا نتحدث عنها طوال التقرير مقترنة بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت. يأتي الهاتف بواجهة One UI 4.0 المستندة على أندرويد 12.