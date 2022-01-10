بلقيس تحقق نجاحاً كبيراً بأغنية صابرة

حققت الفنانة بلقيس نجاحاً كبيراً بأغنيتها الجديدة “صابرة”، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب.

حيث حصدت الأغنية المستوحاة من أحداث حقيقية أكثر من 3 ملايين مشاهدة، منذ طرحها على يوتيوب يوم 6 يناير الجاري، وسط تفاعلٍ كبير من عشاق بلقيس الذين عبّروا عن إعجابهم بالأغنية الجديدة، وبإتقان بلقيس للهجة المغربية.

ونجحت بلقيس في تصدر الترند في المغرب بفضل أغنيتها التي تتحدث عن قصة فتاة بدوية تُعجب بمُدرس يأتي للقرية لتعليم الأطفال، حيث تُحاول التقرب منه من خلال تقديم الطعام والاهتمام به، لكنّ الأستاذ لا ينتبه لها، ويغادر القرية بشكلٍ مفاجئ بعد قدوم مُدرس آخر مكانه الأمر الذي يصيبها بصدمة قوية.

وأغنية صابرة من كلمات يونس آدم، وألحان مروان أصيل، وتوزيع أمير رحمون، وإخراج عبد الرفيع عبديوي.

يُذكر أنّ هذه الأغنية ثالث أغاني بلقيس باللهجة المغربية، بعد أغنية “تعال شوف” وأغنية “الحياة”.

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