جديد سبوتيفاي.. ميّزة عرض كلمات الأغاني أثناء تشغيلها

أطلقت شركة سبوتيفاي ميزة جديدة لعرض كلمات الأغاني أثناء تشغيلها، والاستماع إليها.

وقالت الشركة في بيان نشرته في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها أطلقت هذه الخدمة استجابةً لرغبة المستخدمين.

وتعاونت سبوتيفاي في هذه الميزة مع شركة بيانات الموسيقى ميوزيك ماتش، وأكدت إطلاق الميزة بعد التأكد من عملها بشكل جيد.

وأشارت الشركة الرائدة في مجال الموسيقى إلى أنّ الميزة الجديدة ستظهر لدى المستخدمين بعد تحديث التطبيق وبرامج الكمبيوتر، حيث سيرى المستخدمون إضافة خيار يتيح قراءة الأغاني أثناء تشغيلها.

وقالت سبوتيفاي إن الميزة الجديدة ستعمل عند تشغيل الأغاني على أجهزة الألعاب، أو أجهزة التلفزيون.

يُذكر أنّ ميزة عرض كلمات الأغاني لن تكون متاحة حالياً على موقع سبوتيفاي، الذي يعمل على متصفحات الإنترنت.

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