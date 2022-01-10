نوكيا تضيف فردين جديدين لعائلة G

كشفت شركة نوكيا الفنلندية عن هاتفين جديدين من سلسلة G، أطلقت عليهما G100 وG400.

وسيعمل الهاتف G100 بمعالج Snapdragon 615، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الفنلندية هذا الجهاز بشاشة مقاس 6.5 بوصة ودقة وضوح +HD، وستضم الشاشة كاميرا أمامية مناسبة لصور السيلفي، وكاميرا خلفية ثلاثية.

وسيحتوي الجهاز على بطارية قوية، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات ومنفذ 3.5 للسماعات، وسيُطلق في الأسواق بسعر 100 دولار أمريكي.

أما الهاتف G400 فسيعمل بمعالج Snapdragon 480 5G الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الفنلندية الهاتف الجديد بشاشة مشابهة للشاشة الموجودة في الهاتف السابق، وستضم الشاشة كاميرا أمامية، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الرئيسية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية قوية، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات، ويتميز بعمله مع شبكات الجيل الخامس.

يُذكر أنّ الشركة الفنلندية ستُطلق هذا الجهاز في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 149 دولاراً أمريكياً.

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