أُم تتجرد من إنسانيتها وتُلقي رضيعها بحاوية النفايات

في حادثة غير مألوفة، أقدمت أُم أمريكية على إلقاء طفلها الرضيع في حاوية القمامة لرغبتها بالتخلص منه.

حيث أظهرت كاميرا المراقبة التابعة لأحد المتاجر الواقعة في مدينة هوبز بولاية نيو مكسيكو، قيام الأم أليكس فيلا البالغة من العمر 18 عاماً بإلقاء رضيعها البالغ من العمر 6 أشهر في حاوية النفايات.

وبحسب الفيديو المصور يوم 7 يناير الجاري، فإنّ الأم قاسية القلب أوقفت سيارتها البيضاء بجوار 3 حاويات للنفايات، ومن ثم نزلت منها وفتحت الباب الخلفي وأخرجت رضيعها ورمته في الحاوية ببرود أعصاب.

وظلّ الطفل يبكي في الحاوية لمدة 6 ساعات، حيث عثر عليه 3 أشخاص كانوا قريبين من الحاوية وسمعوا الطفل وهو يبكي.

وتمكنت الشرطة الأمريكية من تحديد هوية الأم بعد مراجعة كاميرا المراقبة، وقامت باعتقالها ووجهت لها تهمة محاولة القتل وإساءة معاملة الطفل.

يُذكر أنّ الأم اعترفت بالتهم المنسوبة إليها، ولم تكشف عن الأسباب التي دفعتها للتخلي عن فلذة كبدها.

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