حوارات ثقافية في “زمن الكوفيد”

خاص| 218

صدر عن دار الآن ناشرون وموزّعون ـ عمان، كتابٌ جديدٌ بعنوان “كتاب مفتوح: حوارات ثقافية رقمية”، للشاعريْن عبد الرزاق الربيعي، ووسام عبد الحق العاني.

ويتضمن الكتاب مجموعة من الحوارات التي سبق للشاعرين أن أجرياها عبر برنامج مرئي نصف شهري، مع نخبة من المبدعين العرب هم: غيلان بدر شاكر السياب، واسيني الأعرج، عبده خال، محمد علي شمس الدين، د.سعيدة خاطر، إبراهيم الكوني، إبراهيم نصر الله، سيف الرحبي، د. عبدالله الغذّامي، د. علي جعفر العلّاق، صادق جواد سليمان، يوسف زيدان، ود. صلاح فضل، وكانا بعد كل حلقة يُحوّلان المادة المرئية إلى نصٍّ مكتوب.

وبعد انتهاء موسم البرنامج؛ تكونت فكرة هذا الكتاب مع إضافة ملاحق تضمنت شهادات، ومتابعات حول ما أثير بعد بثّ الحلقات من ردود أفعال.

وبحسب الشاعريْن؛ فإن الهدف من الكتاب تعزيز المشهد الثقافي العربي، والخروج من العزلة التي فرضها فيروس كورونا، فكانت منصّات التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الإلكترونية متنفّسًا ثقافيًا، من هنا انطلقت فكرة إعداد وتقديم برنامج ثقافي حواري حمل عنوان “كتاب مفتوح” على شكل سلسلة من الأمسيات الرقمية تستضيف نجوم الأدب والفن وتُبث عبر أثير مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال “الربيعي” و”العاني” في المقدمة: ” الإنسان كتاب ينطوي على أحداث، وتجارب، نحاول أن نفتحه، لنقرأ صفحاته، ونقدّم خلاصات لهذه التجارب، وليس بالضرورة أن تكون الاستضافات مقتصرة على صنّاع تلك الأحداث، بل من عايشها، وتلمّس نبضها”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية