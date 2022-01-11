كيف كان أداء قطاع الخدمات في ابل في 2021 ؟

انتهى عام 2021 ولم تفوت ابل تلك الفرصة دون الإشارة إلى حجم النمو الذي يشهده قطاع الخدمات لديها عاماً بعد عام بشكل بات ملحوظاً للغاية، والآن يشكل قطاع الخدمات ثاني أكبر مصدر للعائدات المالية للشركة بعد الايفون وملحقاته.

بالنسبة لخدمات ابل المدفوعة هناك أكثر من 745 مليون مستخدم لها موزعين على الخدمات المختلفة بما في ذلك اشتراكات الألعاب والتطبيقات على متجر الآب ستور.

استطاع مطورو الألعاب والتطبيقات أن يجنوا نحو 260 مليار دولار أمريكي منذ إطلاق المتجر عام 2008 علماً بأن هذا الرقم كان وقف العام الماضي عند 200 مليار دولار أمريكي وفقاً لبيانات ابل الرسمية.

قام المستخدمون بحجز أكثر من 30 مليون تذكرة من خلال تطبيق المحفظة Wallet لحضور المناسبات الرياضية والحفلات وغير ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

خدمة ابل TV بلس للبث التلفزيوني عبر الإنترنت حصلت الأعمال التي أنتجتها ابل على 760 ترشيح لجوائز مختلفة حازت منها 190 جائزة منذ إطلاق الخدمة.

خلال عام 2021 أطلقت ابل خدمة Apple Music Voice Plan والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى محتوى المكتبة الصوتية من خلال أوامر سيري فقط وبسعر مخفض للغاية.

خدمة اللياقة البدنية Apple Fitness Plus باتت الآن تضم ما يزيد عن 2000 حصة تمرينية عالية الجودة بدقة تصل إلى 4K UHD في مختلف التمارين وهناك المزيد من المحتوى القادم لها.

أما خدمة الألعاب Apple Arcade فقد وصل عدد الألعاب فيها ما يزيد عن 200 لعبة مختلفة يمكن الاستمتاع بها باشتراك شهري واحد بدون إعلانات أو مشتريات داخلية على الايفون والايباد وماك.

خدمة ابل للكتب لها الآن ما يزيد عن 100 مليون مستخدم شهرياً وتشير التوقعات حالياً إلى نية ابل إطلاق خدمة كتب صوتية Audiobooks خلال عام 2022 الجاري.

ما هي خدمات ابل التي تشترك فيها؟