Honor Magic V – هونر تطلق أول هاتف قابل للطي بمواصفات مذهلة

أطلقت شركة هونر أول هاتف قابل للطي لها باسم Honor Magic V وتماماً كما وعدتنا الشركة فهو يحتوي على شاشة OLED داخلية قابلة للطي قياس 7.9 بوصة دقتها +FHD بمعدل تحديث 90Hz وشاشة خارجية قياس 6.45 بوصة عبارة عن لوحة عرض AMOLED دقتها +FHD بمعدل تحديث 120Hz.
يتم تشغيل الهاتف بواسطة أحدث شرائح شركة كوالكم Snapdragon 8 Gen 1 مقترنة بذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت. يعتمد الهاتف على مفصلة قطرة الماء والمكونة من 213 جزءًا وتدّعي الشركة أن عمرها الافتراضي يضمن 200.000 عملية طي للهاتف.
يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الطيف بدقة 50 ميجابكسل والتي تم تقديمها لأول مرة مؤخراً مع هاتف Huawei P50 Pocket ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 42 ميجابكسل.
يحتوي الطراز الأسود على زجاج AG، بينما يأتي الطراز البرتقالي بطلاء جلدي. يحتوي الطراز الفضي على خطوط عمودية رفيعة مطبوعة تحت الزجاج. تبلغ سعة بطارية الهاتف 4750 مللي أمبير وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 66 وات.
مواصفات هاتف Honor Magic V المُعلن عنها بالتفصيل:
- الشاشة: قياس 7.9 بوصة دقتها 2272×1984 عبارة عن لوحة عرض OLED بنسبة عرض إلى ارتفاع 10.3:9 بمعدل تحديث 90Hz مع حماية عين عالية التردد 1920Hz ودعم 1.7 مليار لون ومرئيات +HDR10
- الشاشة: الشاشة الخارجية قياس 6.45 بوصة بدقة 2560×1080 عبارة عن لوحة عرض OLED بنسبة عرض إلى ارتفاع 21:9 بمعدل تحديث 120Hz بمعدل سطوع تبلغ ذروته 1000 نقطة ضوئية
- المعالج: Snapdragon 8 Gen 1
- الذاكرة العشوائية والتخزين: 12 + 256 جيجابايت أو 12 + 512 جيجابايت
- نظام التشغيل: واجهة Magic UI 6.0 المستندة على أندرويد 12
- شريحة الخط: ثنائي الشريحة
- الكاميرا الخلفية: مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 + وحدة إضاءة Flash Led + عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 + عدسة فائقة الطيف بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 + مع ضبط تلقائي للصورة بالليزر 8 × 8 dTOF
- الكاميرا الأمامية: دقتها 42 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4
- الميزات الإضافية: مستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الجانب + مستشعر الأشعة تحت الحمراء
- الوزن: الطراز الجلدي 288 جرام / الطراز الزجاجي 293 جرام
- سُبل الاتصال: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz and 5GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS (L1 + L5 Dual band), NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1)
- البطارية: سعتها 4750 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 66 وات
- السعر: 1586$ دولار أمريكي تقريباً لإصدار 12 + 256، بينما تأتي تكلفة 12 + 512 حوالي 1725$ دولار أمريكي تقريباً.
- التوفر: الهاتف متاح في الصين بدءًا من يوم 18 يناير القادم
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