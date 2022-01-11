Honor Magic V – هونر تطلق أول هاتف قابل للطي بمواصفات مذهلة

أطلقت شركة هونر أول هاتف قابل للطي لها باسم Honor Magic V وتماماً كما وعدتنا الشركة فهو يحتوي على شاشة OLED داخلية قابلة للطي قياس 7.9 بوصة دقتها +FHD بمعدل تحديث 90Hz وشاشة خارجية قياس 6.45 بوصة عبارة عن لوحة عرض AMOLED دقتها +FHD بمعدل تحديث 120Hz.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة أحدث شرائح شركة كوالكم Snapdragon 8 Gen 1 مقترنة بذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت. يعتمد الهاتف على مفصلة قطرة الماء والمكونة من 213 جزءًا وتدّعي الشركة أن عمرها الافتراضي يضمن 200.000 عملية طي للهاتف.

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الطيف بدقة 50 ميجابكسل والتي تم تقديمها لأول مرة مؤخراً مع هاتف Huawei P50 Pocket ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 42 ميجابكسل.

يحتوي الطراز الأسود على زجاج AG، بينما يأتي الطراز البرتقالي بطلاء جلدي. يحتوي الطراز الفضي على خطوط عمودية رفيعة مطبوعة تحت الزجاج. تبلغ سعة بطارية الهاتف 4750 مللي أمبير وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 66 وات.

مواصفات هاتف Honor Magic V المُعلن عنها بالتفصيل: