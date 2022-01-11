ألقِ نظرة أخيرة على شكل التصميم النهائي لهواتف سلسلة Galaxy S22 قبل إطلاقها بشكل رسمي

إذا كنت متابع لموقع “أخبار التطبيقات” على مدار الأسابيع القليلة الماضية، فأنت بالتأكيد على يقين بأن حدث الإطلاق النهائي لشركة سامسونج والمقرر أن ينعقد في فبراير القادم قد تم تدميره تماماً نتيجة الكم الهائل من التسريبات التي تعرضت لها هواتف سلسلة Galaxy S22.

اليوم لدينا أكثر من مجرد تسريب للمواصفات، وإنما الشكل النهائي الذي ستبدو عليه هواتف سلسلة Galaxy S22. هذه صور واقعية وليست مجرد عروض CAD أو تسريب من إحدى مواقع الشهادات.

الصورة تشتمل على كل من Galaxy S22 و Galaxy S22 Plus و Galaxy S22 Ultra/Note. على الرغم من أن سامسونج تفعل ما في وسعها من أجل إبقاء هواتفها الرئيسية طي الكتمان، إلا إنها لم تنجح في ذلك، وفي الواقع، لم يكن أحد يتوقع تسريب ضخم وبهذا الحجم قبل أن يتم إطلاق الهواتف بأكثر من شهر.

التسريب الأخير ظهر على حساب Yogesh Brar على موقع تويتر والذي يتضمن شكل التصميم الخلفي لهواتف السلسلة الثلاثة. ومن خلال الصورة، يبدو أن سامسونج قررت أن يكون التصميم الخلفي لكل من Galaxy S22 و +Galaxy S22 بلمسة نهائية لامعة، ولكن الرائد Galaxy S22 Ultra لم يكن كذلك وهو في الحقيقة التصميم الأكثر إثارة للاهتمام.

في حين أن كل من Galaxy S22 و +Galaxy S22 لم يحصلان على تغيير ملموس في التصميم الخلفي مقارنة بهواتف Galaxy S21، إلا أن Galaxy S22 Ultra جاء بتصميم مختلف.

من هذه الصور تم التأكيد على أن هاتف Galaxy S22 Ultra سيأتي بنكهة Note وهو متطابق مع نفس التصميم الذي تم تسريبه من قبل.

أما بالنسبة لتصميم الكاميرا الخلفية، فقد تم إزالة النتوء الخاص بالكاميرا الخلفية تماماً، وفي حين أنها قد تكون مجرد تصميمات وهمية وليست حقيقية، إلا أننا على يقين بأن هواتف السلسلة الحقيقية ستظهر بنفس هذا الشكل تماماً.

وبناءً على التسريبات السابقة، فمن المؤكد أن الهاتف سيأتي مُرفق بقلم S-Pen وربما حتى قد يتم استبدال اسم الهاتف بلقب Galaxy S22 Note.

والآن اخبرونا في التعليقات ما هو رأيكم بشأن التسريبات التي تعرضت لها هواتف سامسونج خلال الأسابيع الماضية؟