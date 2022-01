ارتفاع إصابات اللشمانيا في بني وليد إلى 675 حالة

أفاد مكتب الرعاية الصحية بإدارة الخدمات الصحية بني وليد عن ارتفاع عدد المصابين بمرض اللشمانيا إلى 675 حالة مسجلة. واشتكت إدارة الخدمات الصحية في المدينة من ضعف الامدادات العلاجية ومكافحتها، مؤكدة استمرارها العمل بكامل جهودها من خلال مكتب الرعاية الصحية، لمكافحة هذا المرض وعلاج المصابين. وناشدت إدارة الخدمات الصحية، حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الصحة والمركز الوطني للامراض سرعة توفير العلاج والرعاية الصحية للمصابين بالبلدية.

