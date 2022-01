نجاح أول عملية زراعة قلب خنزير في جسم إنسان

كشف أطباء في الولايات المتحدة عن نجاح عملية زراعة قلب خنزير معدل وراثيا في جسم إنسان، في عملية هي الأولى من نوعها.

وقال الأطباء بحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إنّ ديفيد بينيت، البالغ 57 عاماً، في حالة جيدة بعد ثلاثة أيام من الإجراء التجريبي الذي استمر سبع ساعات في بالتيمور.

وكانت عملية الزرع هي الأمل الأخير لإنقاذ حياة بينيت، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما هي فرصه في البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل.

وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن الخنزير المستخدم في عملية الزرع عدل وراثياً لاستبعاد العديد من الجينات التي كان من الممكن أن تفضي إلى رفض جسد بينيت للعضو الجديد.

وذكر الجراح، بارتلي غريفيث، إنّ الجراحة ستقرب العالم خطوة واحدة من حل أزمة نقص الأعضاء.

وقالت رئيسة قسم الجراحة في كلية الطب بجامعة ميريلاند، كريستين لاو لهيئة الإذاعة البريطانية إنّ بينيت مُعرض لخطر أكبر لأننه يحتاج إلى المزيد من كبت المناعة، وهو أمر مختلف قليلاً عما نفعله عادة في عملية زرع من إنسان إلى آخر. ولكنا كيف ستكون حالته الصحية من الآن، لأننا لم نجر هذه العملية من قبل، لذا فنحن فعلاً لا نعرف.

الجدير بالذكر أنّه في أكتوبر العام الماضي أعلن جراحون في نيويورك أنهم نجحوا في زرع كلية خنزير في جسم إنسان. وكانت العملية في ذلك الوقت هي التجربة الأكثر تقدماً في هذا المجال.

