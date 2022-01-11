بالفيديو..عمر كمال ونور الزين يطرحان ” غالي”

طرح المطربان المصري عمر كمال و العراقي نور الزين، كليب أغنية جديدة لهما تحمل اسم “غالي”، باللهجة العراقية.

واشترك عمر مع نور في أداء مقطع باللهجة العراقية وذلك قبل تقديم مقطع خاص به بكلمات مصرية.

وكتب كلمات أغنية “غالي” حيدر الأمير، ولحنها “نور الزين”، ومن توزيع عمار عدنان، ومكس وماستر طيف عادل، والفيديو من إخراج عمر جواد.

يشار إلى أن نور الزين، مغني وملحن عراقي بدأ بالغناء في سنة 2009، وأصدر أغنيته الأولى بعنوان “لا ما جبرتك”وفي عام 2015، دخلت أغنية نور الزين في توب 10 للأغاني الأكثر مشاهدة عربياً، وهي أغنية “جيناك بهاية”، والتي حصدت في وقتها 57 مليون مشاهدة وحصدت المركز الثاني آنذاك، وكانت الأغنية ديو بينه وبين غزوان الفهد.

وتجدر الإشارة إلى أن قناة 218 قد استضافت الفنان الشاب عمر كمال في سهرة خاصة بمناسة حلول العام الجديد 2022 م ونالت الحلقة إعجاباً شبابياً واسعاً وحققت نسب مشاهدة عالية لما يتمتع به “كمال” من شعبية لدى أوساط الشباب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية