“الثقافة الفلسطينية” تعلن جوائز الدولة للعام 2021

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية اليوم الثلاثاء أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية لعام 2021.

وفاز بجائزة فلسطين التقديرية للعام 2021 عن مجمل الأعمال كل من الشاعر المتوكل طه والروائي حسن حميد.

وتحصل على الجائزة في مجال الآداب القاص والروائي محمد نصار، وفي مجال الدراسات الاجتماعية والعلوم الإنسانية فاز الباحثان في التراث الشعبي الفلسطيني شريف كناعنة ونبيل علقم، وفازت في مجال الفنون الفنانة التشكيلية لطيفة يوسف.

وذهبت جائزة فلسطين التشجيعية للمبدعين الشباب في مجال الفنون لفرقة أوركسترا فلسطين التي تضم في عضويتها مبدعات ومبدعين في الموسيقى من مختلف المدن والبلدات والمخيمات، وفازت بالجائزة في مجال الآداب الشاعرة مريم قوش من غزة.

وأفاد وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف في مؤتمر صحفي في رام الله بأن “هذه الجائزة هي الأرفع والأسمى على مستوى فلسطين، وهي تقدير وعرفان من فلسطين لمثقفيها على دأبهم في مواصلة الإبداع الثقافي، ومن أجل تكريس وجه فلسطين الحضاري والتاريخي العظيم، في مختلف حقول الآداب والفنون والثقافة العامة”-حسب وصفه.

وأشار رئيس لجنة الجوائز محمود العطشان أستاذ الأدب الحديث في جامعة بيرزيت إلى أن اللجنة استقبلت أكثر من 60 عملاً من بينها 7 لمجمل الأعمال و23 لجائزة الآداب في القصة والشعر والرواية و11 لجائزة العلوم الإنسانية و 4 لجائزة الفنون و17 لجائزة الشباب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية