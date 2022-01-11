البريد الملكي البريطاني يكرم فرقة رولينغ ستونز بــ 12 طابعاً بريديا

أعلن البريد الملكي البريطاني أنه بصدد إصدار مجموعة خاصة من الطوابع البريدية للاحتفاء بذكرى تأسيس فرقة الروك الموسيقية الشهيرة رولينغ ستونز- وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء البريطانية “بي اي ميديا”.

وأفادت الوكالة البريطانية بأن الطوابع الـ 12 ستصدر تكريماً للفرقة التي تحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الـــ 60 لتأسيسها في لندن عام 1962 وسوف تحمل 8 من الطوابع صوراً لعدد من أشهر عروض الفرقة خلال مسيرتها، بما في ذلك تواريخ مثل عرض هايد بارك في لندن الذي أقيم في 5 يوليو عام 1969، بعد يومين فقط من وفاة العضو المؤسس للفرقة بريان جونز.

وشهد المهرجان المجاني الذي أقيم في الهواء الطلق وتم التسويق له تحت اسم “ذا ستونز إن ذا بارك”، الظهور الشخصي لعازف الجيتار البديل، ميك تيلور، الذي حل مكانه لاحقا بروني وود، كما تشمل العروض الأخرى التي سوف تحملها الطوابع الثمانية عرض روتردام في هولندا في أغسطس 1995 وحفلة في مهرجان كنيبورث في أغسطس 1976 وستحمل أربعة طوابع أخرى صورتين للفرقة، وصورتين لملصقاتها في جولات عالمية قديمة، فيما أثنى مدير الشؤون العامة والسياسة بالبريد الملكي على الفرقة ذائعة الصيت بقوله “تمكنت فرق قليلة في تاريخ موسيقى الروك من تحقيق مسيرة مهنية ثرية وواسعة مثل رولينغ ستونز”.

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