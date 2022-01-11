بالإجبار – ابل تبدأ في توفير طرق دفع متعددة في متجر الآب ستور

إذا كنت تود شراء تطبيق أو لعبة أو الحصول على اشتراك في أيهما فأنت مجبر على الدفع من خلال نظام الدفع الخاص بأبل داخل المتجر، حتى تقوم ابل باستقطاع العمولة الخاصة بها والتي تقدر بنحو 30% وكذلك لضمان تأمين عملية الدفع من ناحية أخرى.

كل هذا على وشك أن يتغير مع إقدام السلطات الكورية بسن قانون من شأنه منع الشركات التي تدير متاجر التطبيقات من إجبار المطورين على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم بحسب ما ذكرت صحيفة The Korea Herald.

هذه التغييرات سوف نكون مضرة بآبل لأنها ستفقدها القدرة على تحصيل العمولات الخاصة بها على عمليات الدفع التي تتم من خلال المتجر رغم ذلك تظل ابل عازمة على تحصيل عمولات أقل بطريقة أخرى عند الدفع باستخدام طرق الدفع البديلة.

ابل قدمت مقترحاتها إلى لجنة الاتصالات الكورية دون إشارة واضحة إلى موعد تبني السياسة الجديدة أو الطريقة البديلة التي سوف تحصل بها العمولات.

هذه الخطوة قد تكسر احتكار ابل لطرق الدفع على متجر الآب ستور مما قد يصب في النهاية في صالح المستخدم الذي قد يتمتع بأسعار أقل إذا ما أخذنا في الاعتبار العمولة الأقل التي ستجنيها ابل.

هذا كان جوهر الصراع بين شركة Epic Games المطورة للعبة فورت نايت من ناحية وبين ابل من ناحية أخرى نظراً لقيام شركة Epic Games بتوفير طرق دفع بديلة وأدى ذلك في النهاية إلى حذف اللعبة من متجر الآب ستور ونشوب صراع قضائي بين كلا الشركتين لا يزال مستمراً إلى الآن.

يتوقع أن تقوم دول أخرى تباعاً بحذو كوريا الجنوبية كدول الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم، وهذا الأمر سينطبق على جوجل أيضاً ومتجر جوجل بلاي.