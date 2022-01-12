أربعة أفكار نتمنى رؤيتها على شاشة القفل على الايفون!

على الرغم مضي أكثر من 15 عاماً على الإعلان عن الايفون لا تزال شاشة القفل بسيطة للغاية وهناك بعض الأفكار التي تجعل من تلك المساحة أكثر فائدة وأكثر تطوراً، وسوف نذكر هنا بعضاً منها.

تغيير تصميم الساعة

تصميم الساعة على شاشة القفل للايفون لم يتغير منذ عام 2019 مع تحديث iOS 9 وقد حان الوقت للتغيير واعتماد تصميمات جديدة كتلك التي موجودة على ساعة ابل على سبيل المثال.



أيضاً قد تكون هناك إمكانية لإضافة ساعة ذات عقارب والسماح للمستخدم بالتبديل بين الساعة الرقمية وساعة العقارب.

المزيد من الاختصارات

على شاشة القفل في الايفون هناك اختصار للكاميرا وآخر لتشغيل الفلاش، يمكن استغلال المساحة السفلي من الشاشة لإضافة المزيد من الاختصارات والتحكم بها.

ويدجت على شاشة القفل

منذ تحديث iOS 14 وقد أضافت ابل الويدجت إلى الشاشة الرئيسية لكن ماذا عن شاشة القفل؟



يمكن بكل تأكيد جعل الويدجت متوجداً على شاشة القفل لتوفير بعض البيانات بشكل سريع كويدجت الطقس لمعرفة الأحوال الجوية أو ويدجت التقويم لمعرفة المواعيد والأحداث وكذلك توفير مساحة أخرى على الشاشة الرئيسية.

خاصية الشاشة الدائمة

هي خاصية طال انتظارها والحديث عنها وهي موجودة منذ سنوات على أجهزة الأندرويد وهي تقوم بعرض معلومات بشكل ثابت على الشاشة كالوقت والتاريخ وبعض التنبيهات ومن الممكن أيضاً عرض نص معين أو صورة محددة.



يسهل إضافة خاصية الشاشة الدائمة Always On Display اتجاه ابل مؤخراً خلال السنوات الأخيرة إلى الاعتماد على شاشات OLED ورفع كفاءة البطارية في هواتف الايفون.

ما الأشياء التي تتمنى وجودها على شاشة القفل على الايفون؟