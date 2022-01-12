رغم العقوبات – هواوي تحدد موعد إطلاق كل من P50 Pocket و P50 Pro في السوق العالمية

أعلنت شركة هواوي عن موعد الإطلاق العالمي لكي من Huawei P50 Pocket و Huawei P50 Pro، فمن خلال حساب الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، قررت الشركة أن تطلق الهاتفين الذكيين الجديدين يوم 12 يناير على مستوى العالم.

هاتف Huawei P50 Pocket والذي تم الإعلان عنه في نهاية ديسمبر الماضي، هو المنافس الوحيد لهاتف سامسونج الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip 3، مما يعني أننا لم ننتظر طويلاً لكي نسعد برؤيته في الأسواق العالمية.

أما بالنسبة لهاتف Huawei P50 Pro فلديه رواية مختلفة ليسردها علينا، حيث تم إطلاق هذا الهاتف في موطن الشركة الرئيسية، الصين، في شهر يوليو من العام الماضي، وهذا يعني أنه استغرق أكثر من نصف عام تقريباً لكي يصل إلى السوق العالمية، ولكن على كل حال، أن تصل متأخراً خيراً من ألا تصل على الإطلاق.

كلا الهاتفين من فئة الهواتف الرائدة، على الرغم من أن هاتف Huawei P50 Pocket هو هاتف صدفي قابل للطي، بينما هاتف P50 Pro هو هاتف تقليدي، وهذا من ناحية الشكل.

نعتقد أن النماذج والإصدارات العالمية من هذه الهواتف سوف تكون متطابقة مع نفس الإصدارات التي تم إطلاقها في الصين أيضاً، سواء من حيث عامل الشكل والتصميم، أو المواصفات الداخلية، على الرغم أنه من المحتمل أن يتم استبدال مجموعة التطبيقات المُثبتة مسبقاً على الهاتف فقط.

يتم تشغيل كلا الهاتفين بواسطة شريحة Snapdragon 888 SoC مقترنة بسعات كبيرة من ذاكرة الوصول العشوائي. الإصدارات الصينية تأتي بذاكرة عشوائية 8 و 12 جيجابايت، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتفين بنفس هذه السعات في السوق العالمية.

يحتوي هاتف Huawei P50 Pocket على شاشة قياس 6.9 بوصة دقتها +FHD تدعم معدل تحديث عالِ بسرعة 120Hz ويحتوي الهاتف على شاشة ثانوية في الخلف قياس 1.4 بوصة.

أما بالنسبة لهاتف Huawei P50 Pro فهو يحتوي على شاشة عرض تقليدية قياسية قياس 6.6 بوصة بمعدل تحديث 120Hz. شاشات كلا الهاتفين هي عبارة عن لوحات عرض OLED.

يقدم كلا الهاتفين كاميرات احترافية، على الرغم من أن هاتف Huawei P50 Pro هو الأفضل من حيث قدرات التصوير الفوتوغرافي. أيضاً لديهما مكبرات صوت ستريو ويدعمان الشحن السريع ومصنوعان من المعدن والزجاج.