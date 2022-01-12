السعودية تشهد افتتاح فندق 5 نجوم لرعاية الإبل

نشر نادي الإبل السعودي على حسابه الرسمي في تويتر فيديو لأول فندق 5 نجوم في العالم مخصص للإبل والذي تم افتتاحه في المملكة العربية السعودية تحت اسم “تطمن.”

وكشف نادي الإبل السعودي من خلال الفيديو عن تفاصيل الفندق الذي يضم 120 غرفة فندقية للإبل، بالإضافة ل50 عامل يقومون برعاية الإبل وتقديم الخدمات لها.

ويقدم الفندق الأول من نوعه على مستوى العالم خدمات عديدة أبرزها تقديم الطعام للإبل، العناية بالإبل والاهتمام بها، العناية بمظهرها الخارجي، بالإضافة لتقديم الحليب الساخن لها، وخدمة تنظيف وتدفئة الغرف.

وأشار النادي السعودي لأنّ تكلفة الإقامة في هذا الفندق الفاخر 106 دولار لليلة الواحدة، وأنّ الحيوان يغادر الفندق في تمام الساع 12 ظهراً ما لم تجدد له الإقامة من قبل صاحبه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية