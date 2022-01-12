إصابة كريم محمود عبد العزيز بفيروس كورونا

كشف الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد من خلال منشور نشره على صفحته الرسمية في موقع فيس بوك.

وقال الفنان المصري في منشوره “الغزالة إيجابي”، في إشارة منه لإيجابية نتيجة المسحة التي أجراها، وطمأن كريم محمود عبد العزيز عشاقه عن صحته، ودعا المخالطين له لإجراء فحوصات كورونا للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس السريع الانتشار.

وكان النجم المصري قد حقق نجاحاً كبيراً بأغنية الغزالة الرايقة التي تعد الأغنية الدعائية لفيلم من أجل زيكو الذي طرح في دور العرض يوم 5 يناير الجاري، حيث حققت الأغنية انتشاراً كبيراً على الإنترنت، وحصدت أكثر من 34 مليون مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب يوم 23 ديسمبر الماضي.

وأغنية الغزالة الرايقة من كلمات منى عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق، وغناء كريم محمود عبد العزيز والطفل محمد أسامة.

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