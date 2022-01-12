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نقابة المهن التمثيلية في مصر تواجه كورونا بإجراءات جديدة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر بياناً دعت من خلاله شركات الإنتاج للالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، والتأكد من حصول جميع المشاركين بالمسلسلات والأفلام التي يتم تصويرها على لقاح فيروس كورونا.

بيان النقابة جاء بعد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في صفوف الفنانين، حيث أصيب عدد كبير منهم خلال الأسبوع الماضي بالفيروس السريع الانتشار.

ومن أبرز الفنانين الذين أعلنوا إصابتهم بالكورونا كريم محمود عبد العزيز، نجلاء بدر، حنان الترك، محمد الكيلاني، عبير صبيري، تامر حبيب، عبد الرحمن أبو زهرة، وغيرهم.

وقال نقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج إن البيان أُصدر لحماية الجميع، مشيراً للدور الإيجابي الذي تلعبه وزارة الصحة من خلال تعاونها مع النقابات الفنية، وتوفير التطعيم داخل النقابات.

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قناة 218 الليبية

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