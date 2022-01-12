هل أنهت ابل عهد الايبود تاتش؟

آخر مرة أعلنت ابل عن جهاز ايبود تاتش كان منذ ما يقرب من ثلاث أعوام وكان ذلك هو الجيل السابع من الجهاز، فهل تقدم ابل على إطلاق جيل ثامن من الجهاز أم غضت ابل النظر عنه ولم يعد ضمن خطط ابل المستقبلية؟

حالياً لا توجد أي مؤشرات تشير إلى عزم ابل إلغاء سلسلة الايبود تاتش وعدم إطلاق جيل ثامن والاكتفاء بالسبعة إصدارات التي تم إطلاقهم على مدار الأعوام الماضية.

حالياً لا تدعم ابل أي من إصدارات الايبود تاتش بالتحديثات سوى الجيل السابع والذي يدعم حتى تحديث iOS 15.

إذا كانت هناك نية لآبل لإطلاق جيل ثامن جديد من الايفون فهذا لن يكون إلا بعد انتهاء الدعم الفني بالتحديثات على الأغلب بحسب توقعات الخبراء.

إذا كانت هناك أي محاولات من ابل لتحديث الايبود تاتش فهي سوف ترتكز بالأساس على تطوير المعالج حتى يدعم آخر الإصدارات من تحديثات iOS بشكل فعال.

كان أول إطلاق للايبود تاتش عام 2007 وكان يعتبر حينها أحد أفضل مشغلات الوسائط المتعددة، لكن مع انتشار الهواتف الذكية بشكل واسع لم تعد الحاجة ملحة إلى استخدام الايبود تاتش.

رغم ذلك يظل للجهاز شعبية وقاعدة جماهيرية للذين يودون امتلاك مشغل موسيقى بوظائف وإعدادات متقدمة حيث يوفر تقريباً معظم مهام الهواتف الذكية ولكن بدون شريحة اتصال أو دعم شبكات المحمول اللاسلكية مع الاكتفاء بدعم البلوتوث والوايفاي.

حتى الآن لا يمكن نفي أو تأكيد إقدام ابل على إطلاق إصدار جديد من الايبود تاتش أو التخلي عن هذا المنتج بالكلية بعد أن بيع منه ملايين النسخ.