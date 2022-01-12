“أنكر” الصينية تكشف عن أصغر بروجكتور ليزري في العالم

رفعت شركة أنكر الصينية النقاب عن أصغر بروجيكتور ليزري في العالم، والذي حمل اسم Nebula Cosmos Laser 4K.

وسيأتي البروجكتور الجديد بأبعاد مدمجة للغاية، ويتميز بقدرته على تحويل أي لون بالسطح الأبيض إلى شاشة عرض، وبعمله بدقة عرض 4k، وبدعمه تقنية HDR10، وباعتماده على مصدر إضاءة بدرجة سطوع 6000 لومن.

وقالت الشركة الصينية إن الجهاز الجديد سيعرض الصورة على الشاشة بدقة 2400 لومن من ANSI، مع إمكانية عرض الصورة حتى 150 بوصة.

وسيحتوي Nebula Cosmos Laser 4K على عدد كبير من الوظائف المتطورة كوظيفة Laser Forge Image Engine، ووظيفة التصحيح التلقائي Auto Keystone Correction التي يتم من خلالها محاذاة التركيز التلقائي بعدة ثواني.

وزودت أنكر هذا البروجيكتور بسماعة بقدرة 30 واط، تدعم تقنية Dolby Audio وتقنية AIFI.

وأشارت الشركة الصينية لقدرة البروجيكتور الجديد على الوصول لمتجر تطبيقات غوغل بلاي، وتثبيت تطبيقات الميديا مثل نتفليكس، بفضل اعتماده على نظام التشغيل Android 10.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن سعر البروجكتور الجديد، ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية