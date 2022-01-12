هاتف Galaxy S20 FE 4G يتلقى تحديث أندرويد 12!

طرحت شركة سامسونج تحديث One UI 4.0 المستند على أندرويد 12 الأسبوع الماضي لهاتف Galaxy S20 FE 5G ولكن لسبب غير معلوم تم استبعاد/تأجيل طرح التحديث لإصدار 4G من الهاتف الذكي.

ولكن اليوم تم طرح التحديث الجديد من الشركة الكورية الجنوبية لهاتف برقم طراز SM-G780G. وبناءً على تقرير موقع SamMobile فإن التحديث الجديد يستهدف هاتف Galaxy S20 FE 4G ويحمل البرنامج الثابت برقم إصدار G780GXXU3BUL9.

للتنويه: يتم طرح التحديث الجديد في الوقت الحالي للمستخدمين في ماليزيا فقط، ولكن من المُرجح أن يصل إلى العديد من الأسواق الأخرى خلال الأيام القليلة القادمة.

أيضاً تم دمج التحديث الأمني الخاص بشهر ديسمبر 2021 مع التحديث الجديد، ويعد الأمر بمثابة مفاجأة نظراً لأننا رأينا بعض التحديثات الأخرى من سامسونج مع تصحيح يناير 2022.

على كل حال، إذا كنت لا ترى التحديث، فيمكنك الانتقال إلى نافذة الإعدادات ثم تحديث البرامج ثم تنزيل التحديث (في حالة كان متاح لهاتفك الآن).

وكما تعلمون، كانت تعمل الشركة الكورية الجنوبية على مدار الأسابيع الماضية من أجل طرح التحديث الجديد لهواتفها المؤهلة لتلقي نظام أندرويد 12.

في حين أنه كان من المتوقع أن تكون هواتف الشركة الرائدة هي التي تتلقى التحديث الجديد أولاً، إلا أن سامسونج قررت أن إدراج كل من Galaxy Note 10 Lite و Galaxy A72 ضمن أحدث المستفيدين من التحديث الجديد.

توفر واجهة One UI 4.0 المستندة على أندرويد 12 عدداً هائلاً من التغييرات والتحسينات المرئية، بما في ذلك أشكال الأيقونات والرسوم المتحركة وأنماط عناصر واجهة المستخدم الجديدة.

ويخضع تطبيق سامسونج الخاص بنظام العرض على الشاشة دائماً إلى العديد من التجديدات مع التحديث الجديد.

للتذكير، أطلقت شركة سامسونج هاتف Galaxy S21 FE مؤخراً بواجهة One UI 4.0 بتحديث نظام أندرويد 12. ومن المتوقع أن تطلق الشركة سلسلة Galaxy S22 خلال شهر فبراير المقبل.