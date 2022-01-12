نفوق الجرذ ماغاوا بعدما أنقذ حياة آلاف البشر

أعلنت منظمة أبوبو البلجيكية نفوق الجرذ ماغاوا، المشهور بقدرته على اكتشاف الألغام بواسطة حاسة الشم.

وقالت المنظمة غير الحكومية إن الجرذ نفق عن عمر 8 سنوات، قضى 5 منها في إزالة الألغام من أراضٍ بلغت مساحتها 225 ألف متر مربع، قبل أن يحال في يونيو الماضي للتعاقد.

وتمكن الجرذ من اكتشاف أكثر من 100 لغم أرضي وذخيرة غير منفجرة باستخدام حاسة الشم، وذلك بعدما تدرب في مسقط رأسه تنزانيا على اكتشاف المركب الكيميائي داخل المتفجرات، من خلال منحه مكافآت تشمل أطعمته اللذيذة عند نجاحه في اكتشاف المتفجر.

وأشارت المنظمة إلى أنّ الجرذ كان يُنبه خبراء المتفجرات على أماكن وجودها من خلال الخربشة على التراب، وأكدت قدرته على مسح منطقة بحجم ملعب التنس خلال نصف ساعة فقط.

وأكدت منظمة أبوبو أنّ الجرذ نفق بسبب تقدمه في السن، وقالت إنه أمضى الأسبوع الأخير من حياته بشكلٍ اعتيادي، حيث كان يمارس نشاطاته المعتادة، قبل أن تخف حركته وتتراجع شهيته.

يُذكر أنّ الجرذ ماغاوا أصبح أول جرذ في العالم ينال جائزة الرفق بالحيوان البريطانية منذ إطلاق الجائزة قبل 77 سنة، بسبب إنقاذه أرواح آلاف البشر من خلال اكتشاف الألغام.

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