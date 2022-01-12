مؤشرات تدل على نقص السوائل في الجسم

أكدت الجمعية الألمانية للتغذية أهمية السوائل للجسم، ودورها في الحفاظ على تطريبه، وأداء وظائفه بصورة صحيحة.

وقالت الجمعية الألمانية إن عدداً كبيراً من الأشخاص يعانون من نقص السوائل، خاصةً في فصل الصيف الحار، وأشارت لوجود مجموعة من العلامات التي تدل على نقصها.

وحددت الجمعية الألمانية علامات نقص السوائل بالصداع المستمر، ضعف التركيز، التعب بدون بذل أي مجهود، عدم القدرة على ممارسة الأنشطة البدنية، بالإضافة للإمساك.

وللوقاية من نقص السوائل دعت الجمعية الألمانية الناس لشرب 1.5 لتر من المياه يومياً، بالإضافة لتناول الأغذية التي تحتوي على كميات كبيرة من المياه كالطماطم، الفراولة، الخيار والبطيخ.

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