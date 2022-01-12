صافرة الحكم الزامبي “سيكازوي” تثير غضب التونسيين

أطلق الحكم الزامبي سيكازوي، الذي أدار مباراة منتخبَي تونس ومالي بمنافسات المجموعة الخامسة من كأس أمم أفريقيا 2021، صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 89 و58 ثانية، دون احتساب وقت محتسب بدلًا من ضائع.

وكان سيكازوي قد أطلق صافرته في البداية مع الدقيقة 85، قبل أن يقوم لاعبو المنتخبين بتنبيهه أن المباراة مازال يتبقى من عمرها 5 دقائق، ليواجه الحكم الزامبي عقب الصافرة الثانية التي أنهت المباراة قبل موعدها الأصلي بثوانٍ موجة اعتراضات من قبل لاعبي المنتخب التونسي والجهاز الفني، بعد محاولة المدير الفني لمنتخب تونس منذر الكبير وباقي أعضاء الجهاز الفني ومعه لاعبو نسور قرطاج التعدي على سيكازوي، الذي خرج وسط دعم أمني من ملعب المباراة.

وانتهت المباراة التي جرت اليوم الأربعاء بخسارة منتخب تونس أمام نظيره المالي بهدف نظيف، عقب احتساب سيكازوي ركلتَي جزاء للمنتخبين وإشهار البطاقة الحمراء في وجه مهاجم المنتخب المالي، وسط معلومات عن نية الاتحاد التونسي التقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الأفريقي الكاف ضد التحكيم المثير للجدل.

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