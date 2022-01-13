وضع Kids Mode يحصل على عدة مزايا جديدة بواجهة One UI 4.0

واجهة One UI 4.0 المستندة على نظام أندرويد 12 تجلب العديد من الميزات الجديدة والتحسينات لجميع هواتف سامسونج جالكسي المؤهلة. أيضاً وضع Kids Mode حصل على بعض المزايا الجديدة في آخر تحديث من واجهة المستخدم.

بالنسبة لمن هم ليسوا له دراية كاملة بالأمر، توفر سامسونج وضعاً مخصصاً للأطفال على أجهزة سامسونج جالكسي، والذي يسمى باسم Kids Mode. هذا الوضع من شأنه مساعدة الآباء وأولياء الأمور على تسليم هواتفهم للأطفال بأمان تام.

يبدو أن وضع الأطفال Kids Mode بواجهة One UI 4.0 يحصل على بعض المزايا الجديدة، هذا الوضع كان يسمى في الماضي باسم Kids Mode، ولكن مؤخراً قررت الشركة استبدال اسمه وتغييره إلى Samsung Kids.

أما بالنسبة لمجموعة المزايا الجديدة في وضع التشغيل هذا فهي تشتمل على مجموعة من التخصيصات الجديدة، مع أدوات تحكم أبوية جديدة وتطبيقات AR وتجربة تأهيل مختلفة وأكثر من ذلك بكثير.

أبرز المزايا الرئيسية الجديدة هي ميزة تغيير لون الخلفية، كما أنه يتيح إمكانية اختيار مجموعة التطبيقات التي ينبغي أن تظهر على الشاشة الرئيسية.

بالإضافة إلى ذلك، وبناءً على تقرير مطورو XDA فإن وضع الأطفال الجديد يتيح للآباء إمكانية حذف التطبيقات الافتراضية واستبدالها بالتطبيقات التي تم تنزيلها يدوياً والموافقة عليها.

هناك أكثر من ذلك، حيث يوفر وضع Samsung Kids الجديد أدوات رقابة أبوية محدثة تعمل على تزويد الوالدين بتفاصيل ومعلومات كثيرة حول استخدام أبناءهم للهاتف مثل فترة الاستخدام على مدار اليوم أو على مدار الشهر بأكمله.

من مزايا التحكم الأبوية الجديدة إمكانية تعيين وقت الشاشة، مما يعني أنها ستحافظ على فترة استخدام محددة مسموحة لتجنب استخدام الهاتف طوال اليوم.

أيضاً يضيف التحديث الجديد تطبيقات الواقع المُعزز مثل My AR Theatre و My Art Studio والتي تتيح للأطفال إنشاء وابتكار قصص جديدة خاصة بهم في الواقع المعزز.

الوضع الجديد يحتوي على العديد من التطبيقات المحدثة، بالإضافة إلى ذلك فهو يسمح للأطفال بمراقبة أوقات استخدامهم للهاتف بأنفسهم مما يساعدهم على إنشاء خطط زمنية محددة لاستخداماتهم.