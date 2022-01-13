“كلام في الحب” يعيد يسرا إلى عالم تقديم البرامج

بدأت الفنانة المصرية يسرا الترويج لبرنامجها الجديد “كلام في الحب” الذي قامت بتصويره في الإمارات ومصر، حيث نشرت، على حسابها الرسمي في موقع انستغرام، الفيديو الترويجي للبرنامج وقالت: عن الحب بين الفرح والألم كلام لا ينتهي، ودعت متابعيها لانتظارها في البرنامج الجديد الذي سيعرض على قناة MBC1 بدءًا من 31 يناير الجاري.

وأشارت النجمة المصرية إلى أنها استمدت اسم البرنامج من فيلمها “كلام في الحب” الذي عرض في العام 2006، في حين حظي منشور الفنانة المصرية بتفاعلٍ كبيرٍ من قبل عشاقها وزملائها الفنانين ومقدمي البرامج الذين دعموها، وتمنوا لها التوفيق والنجاح.

من جهةٍ أخرى، تواصل الفنانة المصرية تصوير مشاهدها في مسلسل “أحلام سعيدة” المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

يذكر أن مسلسل “حرب أهلية” الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي يعد آخر أعمال النجمة المصرية، حيث كان من إخراج سامح عبد العزيز، وبطولة جمانة مراد، يسرا، باسل خياط، جميلة عوض، وبيومي فؤاد.

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