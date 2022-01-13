فوائد غير متوقعة للدهون في مرض السكري من النوع الثاني

سويسرا – مع إصابة ما يقارب 10% من سكان العالم بمرض السكري من النوع الثاني، فإن هذه الحالة المزمنة تعد مشكلة صحية عامة رئيسية.

ويشجع أسلوب الحياة الخامل بشكل مفرط والنظام الغذائي المفرط في السعرات الحرارية على تطور هذا المرض الأيضي عن طريق تغيير عمل خلايا البنكرياس وتقليل فعالية تنظيم السكر في الدم.

ولذلك، غالبا ما يوصي خبراء التغذية مرضى السكري من النوع الثاني بتقليل الأطعمة الدهنية، لكن دراسة جديدة أجراها علماء سويسريون، اكتشفت أنه في ظل ظروف معينة، تساعد الدهون خلايا بيتا البنكرياس على الحفاظ على مستويات السكر في الدم الطبيعية، وبالتالي إبطاء تطور مرض السكري من النوع الثاني.

ومن خلال دراسة خلايا بيتا المنتجة للإنسولين، أظهر علماء من جامعة جنيف (UNIGE)، في سويسرا، أن هذه الخلايا عانت أقل من السكر الزائد عندما تعرضت سابقا للدهون.

ومن خلال التحقيق في الآليات الخلوية في العمل، اكتشف الباحثون كيف تسمح دورة تخزين الدهون وتعبئتها للخلايا بالتكيف مع السكر الزائد.

وهذه النتائج، التي نُشرت في مجلة Diabetologia، تسلط الضوء على آلية بيولوجية غير متوقعة يمكن استخدامها كوسيلة لتأخير ظهور مرض السكري من النوع الثاني.

وينتج داء السكري من النوع الثاني عن خلل في خلايا بيتا البنكرياس المسؤولة عن إفراز الإنسولين. وهذا يضعف تنظيم مستويات السكر في الدم ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة في القلب والعين والكلى.

وفي السبعينيات، ظهر مفهوم السمية الدهنية مشيرا إلى أن تعرض خلايا بيتا للدهون سيؤدي إلى تدميرها.

وفي الآونة الأخيرة، تم إلقاء اللوم على السكر الزائد أيضا في إتلاف خلايا بيتا وتعزيز تطور مرض السكري من النوع الثاني.

ومع ذلك، في حين أن مسؤولية السكر لم تعد موضع شك، فإن دور الدهون في اختلال وظائف خلايا بيتا لا يزال غامضا.

ويوضح بيير ميشلر، الأستاذ في قسم فسيولوجيا الخلايا والتمثيل الغذائي وفي مركز السكري في جامعة جنيف من الطب، الذي قاد هذا العمل: “للإجابة عن هذا السؤال الرئيسي، درسنا كيف تتكيف خلايا بيتا البشرية والفأرية مع فائض السكر و/ أو الدهون”.

ومن أجل التفريق بين تأثير الدهون وتأثير السكر، عرّض العلماء خلايا بيتا إلى فائض من السكر والدهون كل على حدة، ثم لمزيج من الاثنين. وتم تأكيد سمية السكر لأول مرة: خلايا بيتا المعرضة لمستويات عالية من السكر تفرز إنسولينا أقل بكثير من المعتاد.

وتوضح لوسي أوبرهاوزر، الباحثة في قسم فسيولوجيا الخلية والتمثيل الغذائي في جامعة جنيف: “عندما تتعرض الخلايا للكثير من السكر والدهون، فإنها تخزن الدهون في شكل قطرات تحسبا لأوقات أقل ازدهارا. والمثير للدهشة أننا أظهرنا أن مخزون الدهون هذا، بدلا من تفاقم الوضع، يسمح باستعادة إفراز الإنسولين إلى مستويات شبه طبيعية. وبالتالي، فإن تكيف خلايا بيتا مع دهون معينة سيسهم في الحفاظ على مستويات السكر في الدم الطبيعية”.

ومن خلال مزيد من التحليل للتغيرات الخلوية المعرضة للخطر، أدرك فريق البحث أن قطرات الدهون لم تكن احتياطيات ثابتة، ولكنها كانت موقعا لدورة ديناميكية للتخزين والتعبئة. وبفضل هذه الجزيئات الدهنية التي تم إطلاقها، تتكيف خلايا بيتا مع السكر الزائد وتحافظ على إفراز الإنسولين شبه الطبيعي.

ويضيف بيير ميشلر: “هذا الإفراج عن الدهون ليس مشكلة حقيقية طالما أن الجسم يستخدمها كمصدر للطاقة. ولتجنب الإصابة بمرض السكري، من المهم إعطاء هذه الدورة المفيدة فرصة لتكون نشطة، على سبيل المثال من خلال الحفاظ على نشاط بدني منتظم”.

ويحاول العلماء الآن تحديد الآلية التي تحفز من خلالها هذه الدهون المفرزة إنتاج الإنسولين، على أمل اكتشاف طريقة لتأخير ظهور مرض السكري.

المصدر: ميديكال إكسبريس

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