صابر الرباعي يستعد لطرح ألبوم جديد بلهجات عدة

كشف الفنان التونسي صابر الرباعي عن تفاصيل ألبومه الجديد الذي سيطرحه خلال الفترة القادمة، وقال النجم التونسي إنه سيطرح الألبوم بطريقة CD مجمعة بعد الانتهاء من طرحه على طريقة “السينغل” التي تضمن انتشار الأغاني بشكلٍ أكبر.

وأشار إلى أن الألبوم سيضم أغاني باللهجة التونسية، والمصرية والخليجية، وأنه تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين الكبار أمثال كريم عبد الوهاب، محمد مصطفى، مدين، وليد الغزالي، ووليد سعد وغيرهم.

وأكد الرباعي أن أنماط أغاني الألبوم ستتنوّع ما بين النمط الكلاسيكي والنمط الرومانسي بالإضافة للون الطربي الشعبي الأصيل، لافتًا إلى أن الألبوم سيُطرح بشكل تدريجي بعد الانتهاء من تسجيل جميع أغانيه.

يذكر أن النجم التونسي أحيا، مؤخرًا، حفلين ناجحين ضمن فعاليات الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية.

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