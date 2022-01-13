جديد سوني اليابانية.. كاميرا للتحكم بالتلفزيون الذكي بواسطة الإيماءات

كشفت شركة سوني اليابانية عن كاميرا ذكية قادرة على التحكم بالتلفزيون الذكي بواسطة الإيماءات، أطلقت عليها Bravia.

وقالت الشركة اليابانية، إنّ الكاميرا الجديدة قابلة للتركيب فوق التلفاز الذكي بواسطة كابل USB.

وتتميز الكاميرا الجديدة بإتاحة الفرصة للمستخدم لإجراء مكالمات الفيديو، والتحكم بالتلفاز من خلال الإيماءات، حيث يمكنه خفض مستوى الصوت أو إيقاف التشغيل من خلال حركات اليد.

وأكدت سوني اعتماد كاميراتها الجديدة على الذكاء الاصطناعي، حيث ستكون قادرة على استشعار مكان المستخدم، وإبلاغ الطفل بالابتعاد عن التلفاز في حال اقترب منه كثيراً، أو تقليل السطوع في حال جلس المستخدم بالقرب من التلفاز.

وزودت الشركة اليابانية هذه الكاميرا بخاصية توفير الطاقة، وبزر يقوم بإلغاء تنشيط الميكرفون عند عدم الحاجة إليه.

يُذكر أنّ الشركة اليابانية لم تُقدّم أي معلومات عن سعر الكاميرا الجديدة، أو موعد طرحها في الأسواق العالمية.

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