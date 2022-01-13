رسمياً: شركة OnePlus تُطلق هاتف OnePlus 10 Pro وهذه هي أبرز وأهم مواصفاته

كشفت الشركة الصينية عن هاتفها الرائد المرتقب OnePlus 10 Pro وقد جاء بالفعل بنفس المواصفات التي تم التأكيد عليها خلال الأيام القليلة الماضية بواسطة الرئيس التنفيذي للشركة. دعونا نستعرض لكم جميع مواصفات الهاتف بالتفصيل.

يأتي هاتف OnePlus 10 Pro مدعوماً بواحدة من أقوى شرائح المعالجة من شركة كوالكم، وهي شريحة Snapdragon 8 Gen 1 المتطورة، مقترنة بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجابايت من النوع LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت من النوع UFS 3.1.

للتنويه: لا يحتوي الهاتف على فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة microSD – تماماً مثل جميع الهواتف الرائدة الأخرى هذه الأيام – ولكن هذا يعني أنك مُضطر على اختيار السعة التخزينية المناسبة لمتطلباتك بحكمة شديدة.

كما وعدتنا الشركة، يأتي هاتف OnePlus 10 Pro بشاشة E4 AMOLED LTPO 2.0 دقتها +QHD وهي عبارة عن شاشة منحنية قياس 6.7 بوصة تدعم معدلات التحديث الديناميكية من 1Hz وحتى 120Hz ويوجد ثقب في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة لكاميرا السيلفي.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السلكي السريع بمعيار SuperVOOC بقدرة 80 وات، وكذلك تدعم الشحن اللاسلكي السريع AirVOOC بقدرة 50 وات وكذلك يوفر الهاتف ميزة الشحن اللاسلكي العكس.

صرحت شركة ون بلس أنه بالإمكان شحن الهاتف بالكامل خلال 32 دقيقة فقط من خلال الشحن السلكي، بينما يمكن شحن البطارية بالكامل لاسلكياً خلال 47 دقيقة فقط.

الهاتف حاصل على شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار ويدعم تقنية بلوتوث 5.2 ويحتوي على شريحة NFC ومكبرات صوت ستريو مزدوجة وفي الجزء السفلي منفذ USB-C ويحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

أما بالنسبة لقدرات التصوير الفوتوغرافي، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مدعوم بتقنية التثبيت البصري OIS، جنباً إلى جنب مع عدسة فائقة الاتساع دقتها 50 ميجابكسل بمجال رؤية فائقة بزاوية 150 درجة، مع عدسة تيليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل مدعممة بتقنية OIS أيضاً.

في الأمام يوجد كاميرا سيلفي دقتها 32 ميجابكسل ويزن الهاتف 197 جرام. يأتي الهاتف بألوان مثل Volcanic Black و Emerald Forest ويعمل بواجهة OxygenOS 12.1 المستندة على نظام أندرويد 12.