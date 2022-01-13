واتس اب – إطلاق ميزة أخرى جديدة للرسائل الصوتية!

حالياً يركز واتس اب جهده على تطوير خدمة الرسائل الصوتية والتي تحظى بشعبية واسعة داخل التطبيق ويعتمد عليها مئات الملايين من المستخدمين في التواصل فيما بينهم.

في النسخة التجريبية من تطبيق واتس اب كان يتم إضافة واختبار مشغل جديد للرسائل الصوتية بحيث يكون المستخدم قادر على الاستماع إليها داخل المحادثة أو حتى عند ترك المحادثة والذهاب إلى الشاشة الرئيسية للتطبيق أو محادثة أخرى أو أي مكان آخر داخل التطبيق.

تلك الخاصية الجديدة كان يتم اختبارها منذ ثلاثة أشهر والآن يتم توفيرها لكافة المستخدمين بشكل تدريجي.

هذه الميزة ستكون مفيدة إذ لن تتقيد بالتواجد داخل المحادثة حتى تستمتع إليها، وإذا راسلك أحدهم على واتس اب في محادثة أخرى يمكنك الانتقال إلى المحادثة الأخرى والرد عليه مع استمرار الاستماع للمحادثة.

عند مغادرة محادثة ما تستمع فيها إلى رسالة صوتية ستجد الصوت لا يزال يعمل وستشاهد أعلى شاشة واتس اب مشغل الرسائل الصوتية وهناك زر للإيقاف / الاستئناف وآخر للإغلاق (لم يتم إضافة زر للتحكم في سرعة التشغيل).

سيتم توفير هذه الخاصية الجديدة لكافة مستخدمي واتس اب سواء على الايفون أو الأندرويد بشكل تدريجي خلال الأيام القادمة.

نأسف لقول هذا ولكن تلك الميزة موجودة بالفعل في تطبيق تيليجرام المنافس منذ فترة طويلة، ويبدو أن كل ميزة جديدة في واتس اب سبق إليها تطبيق منافس.