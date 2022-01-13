بالفيديو .. هندوراسي يقتحم قمرة طائرة أمريكية ويُلحق ضرراً بأجهزتها

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو لرجل هندوراسي، اقتحم طائرة أمريكية تابعة لشركة أمريكان إيرلاند.

حيث قام الرجل الذي لم تكشف هويته بالدخول لقمرة قيادة الطائرة التي كانت متجهة نحو مدينة ميامي، وفتح النافذة وحاول الخروج منها، كمام قام بإلحاق بعض الأضرار بأجهزة التحكم الموجودة فيها.

وعلى الفور هرع أمن المطار إلى الطائرة، حيث انتشروا أمامها، في حين دخل قسم منهم إليها وقاموا باعتقال الرجل.

من جانبها نشرت شركة أمريكان إيرلاند بياناً أثنت من خلاله على حُسن تصرف طاقمها مع هذه المشكلة الطارئة، ولم تكشف الشركة في بيانها فيما إذا كان الرجل الهندوراسي مسافراً على متنها أم لا.

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