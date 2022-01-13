متلازمة الصدمة التسممية أسبابها أعراضها وطرق علاجها

عرّف المركز الاتحادي الألماني للتوعية متلازمة الصدمة التسممية بعدوى خطيرة، تُشكّل تهديداً لحياة الإنسان.

وقال المركز الألماني إنّ هذه المتلازمة تسببها البكتريا العنقودية الذهبية، والبكتريا العنقودية القيحية التي تدخل إلى الجسم من خلال أمراض الجلد، الجروح، وأمراض الأغشية المخاطية.

وحدد المركز الاتحادي أعراض متلازمة الصدمة التسممية بالهبوط الحاد في ضغط الدم، وارتفاع حرارة الجسم لـ39 درجة، الصداع، الخدر، وقد تطورت في بعض الحالات لتؤدي لفشل في الدورة الدموية، بالإضافة لفشل العديد من الأعضاء.

وأكد المركز الألماني أهمية العلاج الفوري لهذه المتلازمة من خلال الخضوع لعلاج فوري مكثف بالمضادات الحيوية، بالإضافة لإمداد الجسم بكمية كبيرة من السوائل لتعويض النقص الحاصل بها، ومراقبة أعضاء الجسم بشكلٍ دقيق.

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