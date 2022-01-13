ظلّت عمياء لمدة 15 عاماً والسبب تشخيص خاطئ

استعادت الأمريكية كوني بارك بصرها بعدما ظلّت عمياء لمدة 15 عاماً، بسبب تشخيص خاطئ.

وكان الأطباء قد شخّصوا إصابتها بانفصام الشبكة (الجلوكوما) الذي أدى لتدهور بصرها حتى فقدته بشكلٍ كامل وأصبحت عمياء، قبل أن تفاجأ خلال قيامها بفحص لعينيها بإصابتها بإعتام العدسة، الذي يمكن علاجه بكل سهولة من خلال عملية جراحية.

وعلى الفور خضعت المرأة الأمريكية لعملية جراحية، استعادت من خلالها بصرها بشكلٍ كامل.

وقالت كوني التي تعيش في أورورا إنّها شعرت بالغضب على الأطباء الذين شخّصوا حالتها وحرموها من النظر لمدة 15 عاماً، وأشارت إلى أنّ غضبها زال عندما أزالت الضمادة وتمكنت من رؤية العالم مجدداً.

وعبّرت كوني عن سعادتها الكبيرة باستعادة بصرها الذي مكّنها من رؤية أحفادها التسعة، التي لم ترهم من قبل في حياتها.

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