صدّق أو لا تُصدّق.. لبوة تُصادق عجلاً بريّاً صغيراً وتعيده لقطيعه

شهدت محمية سيرينجيتي التنزانية حادثةً غريبة وغير مألوفة، حيث قامت لبوة بإعادة عجل بري صغير لقطيعه عوضاً عن افتراسه.

وأظهرت مقاطع الفيديو الملتقطة في المحمية اللبوة وهي تسير إلى جانب العجل الصغير، حيث قادته لقطيعه بعدما ضل عنه.

وقال باسكال شيلوتيت المتحدث باسم هيئة الحدائق الوطنية في تنزانيا، إنّ هذا التصرف يؤكد تفوق غريزة الأمومة على الافتراس.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير على مواقع الإنترنت، حيث عبّر العديد من الأشخاص عن دهشتهم من تصرف اللبوة، وأرجعوا سبب هذا التصرف لنوع من المشاعر المتضاربة أو لخطأ في التمييز، في حين عدّه البعض مثالاً على روح التعاطف الموجودة في عالم الحيوان والتي لا يراها البشر كثيراً.

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