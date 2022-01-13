ناصيف زيتون وإليسا يجتمعان بحفل فني في موسم الرياض

كشف الفنانان السوري ناصيف زيتون واللبنانية إليسا، عن موعد الحفل الذي سيجمعهما على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض.

حيث نشر النجم السوري بوستر الحفل الذي ستُنظمه بنشمارك وروتانا على حسابه الرسمي في تويتر، وعلّق عليه بدعوة عشاقه للقائه بأول حفل له في المملكة العربية السعودية في العام الجديد، والذي سيقام يوم 20 يناير الجاري.

أما النجمة إليسا فنشرت بوستر الحفل الذي تصدرته صورتها وصورة ناصيف على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليه بعبارة قريباً.

من جهةٍ أخرى تستعد النجمة اللبنانية لإحياء حفل فني يوم 21 يناير الجاري، في أوتيل الماريوت في مصر لدعم مرضى السرطان.

يُذكر أنّ ناصيف زيتون حقق نجاحاً كبيراً بأغنية عالسريع، والتي حصدت أكثر من 3.5 مليون مشاهدة وسط تفاعلٍ كبير من عشاق النجم السوري الشاب.

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