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نتفليكس تعلن عن جزأين جديدين من فيلم Red Notice

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت منصة نتفليكس عن استعدادها لتصوير جزأين جديدين من فيلم Red Notice، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول منه.

وأشارت المنصة الشهيرة إلى أنّ مؤلف الجزء الأول روسون مارشال ثيربر، قد باشر بعمليات تأليف الجزأين الجديدين.

وأكدت نتفليكس رغبتها بمشاركة أبطال الجزء الأول داوين جونسون، جال جادوت، ورايان رينولدز في الأجزاء الجديدة بالإضافة لإدخال أبطال جدد للسلسلة.

وكان الجزء الأول من فيلم ملحوظة حمراء قد تناول قصة عميل في الإف بي أي، يقوم بمطاردة سارق تحف أثرية، قبل أن تأخذ المطاردة منحى آخر بعد ظهور سارقة خبيرة.

يُذكر أنّ الجزء الأول من فيلم Red Notice حصد أكثر من 364 مليون مشاهدة خلال 28 يوماً من طرحه، ليكون أعلى أفلام نتفليكس مشاهدةً في التاريخ.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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